Dijital platformlarda 29 Eylül-5 Ekim haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Platonik: Mavi Dolunay Otel’ üçüncü haftasında da liderliğini korudu. Film kategorisinde, platformun Fransa yapımı yeni romantik komedisi ‘French Lover’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’da televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Kanal D’nin Çarşamba akşamlarının lider dizisi ‘Eşref Rüya’ platformda da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, Donald E. Westlake’in Parker kitap serisinden uyarlanan ‘Hileli Soygun’ zirveye yerleşti.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik’in yer aldığı NOW TV’nin yeni dizisi ‘Ben Leman’, televizyondaki ilk yayınıyla birlikte platformda liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisindeyse, ‘Kalender Pide’ yeniden zirveye yerleşerek liderlik koltuğunu geri aldı.

Zara’dan yeni şarkı müjdesi geldi

Mesut Şen’in ev sahipliğinde Kozyatağı Hilton Sahne17 Plus’ta sevenleriyle buluşan Zara, yakın zamanda Siyam ile yeni bir düet çalışmasını çıkaracağını müjdeledi: “Siyam’la çok güzel bir düetimiz çıkmak üzere. Ekim’in ortasına doğru inşallah dinleyicilerimizle buluşacak. Çok güzel bir parça oldu. Siyam’ın tarzında, enerjik bir şarkı. Ondan sonra bir de türkü çıkarmayı planlıyorum.”

Sahnelerdeki 30. yılını geride bırakan sanatçı, bu uzun yolculuğu duygusal sözlerle değerlendirdi: “9 yaşında başladım sahneye çıkmaya… Ne çabuk geçti diyorum. Gözü açıp kapayıncaya kadar bugünümüze geldik. Hâlâ gençlerin sevgisiyle kucaklanıyoruz, bu çok kıymetli.”

Zara, 30 yıllık sanat yolculuğuna yeni projelerle devam ederken müzikseverlere ‘her tarzdan bir selam’ göndermeye hazırlanıyor.

Ayşenur Gök’ten duygusal bir yolculuk

Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Dr. Ayşenur Gök, yeni şarkısı ‘Mutlu Aşk Yok’u dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözleri ve müziği Ayşenur Gök’e ait olan şarkı, aşkın eksik kalan yanlarına dokunan duygusal anlatımı ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor.

150’yi aşkın eseri bulunan Ayşenur Gök, müziği yalnızca bir hobi değil; aynı zamanda kendini ifade etmenin ve şifalanmanın bir yolu olarak görüyor. Daha önce yayınladığı ‘Kapı’ ve ‘Erkekler’ şarkılarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez aşkta yaşanan hayal kırıklıklarını etkileyici bir dille işliyor.

Aranjör Aykut Terzi’nin müzik yönetmenliğinde hazırlanan şarkı, sanatçının içsel yolculuğunun en özel yansımalarından biri. Gök, şarkının hem kendisi hem de dinleyici için empati kurulan bir yüzleşme alanı olduğunu ifade ediyor.