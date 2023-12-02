Ben mafyayım. Büyük tanıdıklarım var sizi yaşatmam. Trafikten men edilen sürücü polisleri tehdit etti

Düzce'de polis ekiplerinin trafikten men ettiği sürücü polislere saldırıp küfürler ve tehditler etti.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Ben mafyayım. Büyük tanıdıklarım var sizi yaşatmam. Trafikten men edilen sürücü polisleri tehdit etti

Düzce’de polis ekipleri sürücülere ve araçlara denetim yaptı. Denetimlerde trafikten men edilen bir sürücü polislere saldırdı.

Men edildiğini duyunca çıldıran sürücü aracındaki demir sopayla polislere saldırıp küfürler dağıttı.

Polis merkezine götürülmek istenen sürücü daha sonra polislere tehditlere bulundu.

Sürücü Ferdi U. Polislere “Ben mafyayım, arkamda büyük tanıdıklarım var, sizle görüşeceğiz, sizi yaşatmayacağım.” dedi.

Öte yandan Düzce’de araç farlarında farklılık gösteren araç sürücülerine 436’şar lira cezai işlem uygulandı.

trafikten men edilen sürücü demir sopayla polislere saldırıp küfürler etti.

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BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan benzer görüntü İstanbul Taksim'de meydana gelmişti. Trafik denetiminde 4 bin 936 TL para cezası yiyen adam, polis memuruna hakaret etmişti.

"Abimi alıp geleceğim" diyen adam, memurlara, "Senin maaşını kim veriyor? Abimi alıp geleceğim. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok." demişti.

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