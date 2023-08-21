Ben; Merdan Yanardağ

1959 Sivas Divriği doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Mesleğim: Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi -İİTİA- (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldum.

“Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans ardından (İstanbul) sosyoloji doktorası yaptım.

Öğrenciliğim Türkiye’nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970'li yıllarda siyasal mücadele içinde aktif şekilde geçti.

Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaparak dönemin gençlik liderleri arasında yer aldım

Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül askerî darbesinden sonra tutuklandım.

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladım

Ardından Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştım. Kurucuları arasında bulunduğum haftalık Söz dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptım.

1989-1992 arası Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği’ne seçildim.

BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldım ve bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptım ÖDP'den 2001 yılında ayrıldım.

2014’te Ankara'da Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer alıp Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirildim.

1994’te HBB televizyonuna geçip, haber programları yaptım

Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, ATV gibi televizyonlarda editör, programcı, Haber Müdürü ve Genel Müdür olarak çalıştım.

2004-2009’da Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer alıp Yayın Kurulu Üyeliği ile 5 yıl boyunca "5. Boyut" isimli haftalık haber-analiz programları yaptım.

2009’da Kanal Biz televizyonunu kurup ve bir yıl Genel Yayın Yönetmenliği ve 5. Boyut programını yaptım.

2010-12’de 5. Boyut programıma Ulusal Kanal’da devam ettim.

2011 yılında Yurt gazetesini kurup 3 yıl boyunca bu gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini, yazarlığını ve Başyazarlığını yaparken haftalık haber analiz dergisi Bağımsız'ın da Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttüm.

Çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yaklaşık 400 makale ve inceleme yazılarım yayımlandı.

Benimle yapılmış çok sayıda söyleşi de var.

Kasım 2015'te elektronik ABC Gazetesini 5 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesini kurup Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendim.

Ocak 2017’den bugüne Tele1 TV'nin de Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyorum

Türkiye'nin birçok bölgesinde konferanslar verdim, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katıldım.

18 Dakika adlı programda Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumladım.

Ergenekon kumpas davasında, "Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak ve Hükûmeti yıkmaya teşebbüs" iddiası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay hapis cezası alıp tutuklandım

10 Mart 2014’te Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildim.

20 Haziran 2023’te TELE 1 TV’de yayınlanan Öcalan hakkındaki sözlerim, program kaydının tamamı alınmadan bir kısmı da çarpıtılınca 27 Haziran 2023 tarihinde tutuklandım.

Halen Silivri Cezaevi'nde ikamet ediyorum.

Değerli okurlarım;

Bugün, Günaydın ve HBB TV’de birlikte çalışmaktan onur duyduğum değerli kardeşim, meslektaşımı onun ağzından yazdım.

Çünkü her gün; siyasi yargı kararının yerini, hukuki yargı kararının almasını bekliyorum.

Ve inanıyorum ki siyasi iktidar bu davadan çekilirse Yanardağ o gün beraat eder…

Sizlerden de kendisini mektuplarınızla yalnız bırakmamanızı diliyor ve “Merdan Yanardağ’a özgürlük” diyerek ikametgâh adresini veriyorum:

Merdan Yanardağ Gazeteci:

Marmara 9 Nolu Cezaevi B-5/43 Silivri - İstanbul