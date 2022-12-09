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İngiliz yıldız Katar'dan kavga yüzünden gönderilmiş

İngiltere'nin FIFA 2022 Dünya Kupası kampından özel sebeplerle ayrıldığı söylenen Ben White'ın yardımcı antrenörle tartıştığı iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:15
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Ben White'ın Milli Takım'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı

İngiliz yıldız Katar'dan kavga yüzünden gönderilmiş
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İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

Kulübü Arsenal ve birçok takım arkadaşı, bu kararın ardından oyuncuya sosyal medyada destek vermişti. Federasyon, Ben White'ın kamptan ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermemişti.

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