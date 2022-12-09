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İranlı sanaçıdan futbol sahası kadar resim

İranlı sanatçı Emad Salehi, 9.652 metrekarelik bir alanı kaplayan "Top Hikayesi" adlı eseriyle yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı ve dünyanın en büyük tuval resmi oldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:54
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Emad Salehi rekorlar kitabına futbol sahası kadar yaptığı resimle girdi

İranlı sanaçıdan futbol sahası kadar resim
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Parça, Dünya Kupası'nın başlangıcından Katar 2022'ye kadar olan hikayesini anlatıyor.
Ressam Salehi 5 ay boyunca günde ortalama 14 ila 18 saat harcayarak resmi tamamladığını belirterek "Biliyorsunuz, bu, Katar 2022'ye kadar topun nasıl değiştiğiyle ilgili fikir ve kültürü karıştırdım. 

Katar'da Arap kültürü ile farklı kültürleri bir araya getirdim.

Zor bir işti. Çünkü resim yaptığım alan sadece 600 metrekare ama resmim 9600 metrekare.

Yani, bu alanda resim yaparken, bundan sonra nasıl görüneceğini düşünmeliyim.

Bu nedenle, boyanın farklılaşmaması için tüm çizgileri karıştırmamız gerekiyordu” dedi.
Salehi, Eseri tamamlamak için 3.000 litreden fazla boya ve 150 fırça kullandı.

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