İranlı sanaçıdan futbol sahası kadar resim

Parça, Dünya Kupası'nın başlangıcından Katar 2022'ye kadar olan hikayesini anlatıyor.

Ressam Salehi 5 ay boyunca günde ortalama 14 ila 18 saat harcayarak resmi tamamladığını belirterek "Biliyorsunuz, bu, Katar 2022'ye kadar topun nasıl değiştiğiyle ilgili fikir ve kültürü karıştırdım.

Katar'da Arap kültürü ile farklı kültürleri bir araya getirdim.

Zor bir işti. Çünkü resim yaptığım alan sadece 600 metrekare ama resmim 9600 metrekare.

Yani, bu alanda resim yaparken, bundan sonra nasıl görüneceğini düşünmeliyim.

Bu nedenle, boyanın farklılaşmaması için tüm çizgileri karıştırmamız gerekiyordu” dedi.

Salehi, Eseri tamamlamak için 3.000 litreden fazla boya ve 150 fırça kullandı.