Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım



Hollywood'da birçok ünlü simanın yaptığı gibi Alaş da alkol üreticisi ünlüler kervanına katıldı. Mert Alaş 4 yıllık bir sürecin ardından geçtiğimiz yıl bir parfümü şişesini andıran Seventy One adlı içkiyi piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yaz Nevbahar Koç'un yalısındaki bir davetle Türk sosyetesine tanıtılan içki geçen ay Londra'da yapılan bir organizasyonla Londra sosyetesiyle buluşmuştu.

İkili yatırımlarını son olarak İngiliz Vogue'un Londra'da düzenlediği partiye sponsor olarak tanıtmaya devam etti. 50 yaşında iş hayatına atılan Nevbahar Koç, Mert Alaş ile katıldığı gecede giyimi ve tarzıyla öne çıkmayı başardı.

Mert Alaş sosyal medya hesabından bu özel geceye dair çok sayıda paylaşım yaptı.