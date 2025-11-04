Zaman zaman anketlerin ortaya koyduğu rakamları sizinle paylaşıyorum.

Epey zamandır ortaya konulan anketlerde, İmamoğlu da Mansur Yavaş da AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı geçiyorlardı.

Vatandaş ‘Millet İttifakı’ndan yana görünüyordu.

*

Hiç kuşku yok ki bu sonuçlar AKP’nin moralini bozuyordur.

Bozuyordur da memlekette yurdum insanının durumuna bakıyorum:

Ticaret erbabı…

Sanayici…

Çiftçi…

Köylü…

Memur…

Emekli…

Öğrenci…

Kadınlar…

İşsiz gençler inanın, bu insanların çok önemli oranı çok sıkıntılı, çok!

Hani onlar da istiyorlar ki bir sonraki gün, bir önceki günden daha iyi olsun, ama olmuyor işte!

*

Üstelik, bugün dünden kötü…

Yarın, bugünden çok kötü…

Yarından sonraki günler de o sonraki günlerin öncesi günlerden çok daha kötü olacakmış gibi görünüyor.

Sizi bilmem ama ben öyle düşünüyorum.

*

Pazar günü akşam (2.11.2025) yazı konusu için gazete haberlerini tararken, gözüme yine bir anket araştırma haberi ilişti.

Haberin başlığı ve spotu, anketi yapan kurumun iktidara yakın olduğu ile ilgili bilgiyi vererek anket sonuçlarını haberleştirmiş.

O araştırma şirketinin KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tahmini de uzak ara tutmamış.

Olur mu olur!

Tutmayabilir.

Kaldı ki anket firmasının iktidara yakın olmasının, benim için bir sakınca yok.

*

Niye yok?

Doğrusu anket sonucu belirleyici değil, sandık sonucu belirleyici?

Ancak öyle bir noktaya gelindi ki partili partisiz bütün emeklilerinin de…

Asgari ücretlilerinin de…

Hatta ücretlinin de çok büyük kısmının cepleri delik.

Hele bir de kira veriyorlarsa!

Çocuk da okutuyorlarsa, yandı gülüm keten helva!

*

Niye öyle diyorum.

Çünkü böyle durumda AKP’nin, anketlerden birinci parti çıkması çok da mümkün değilmiş gibi geliyor bana.

*

Türkiye artık bir değişimi çağırıyor.

Diyelim ki ben yanıldım, durum öyle değil. O zaman AKP gerçekten birinci parti ise niye erken seçime gitmez, o da ayrı bir soru işareti?

*

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim anketini yapan ve iktidara yakın olduğu söylenen şirket, ekim ayı anket sonuçlarının AKP’yi -yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen- birinci parti çıkarıyorsa, valla müthiş!

Benim için aliyyülâla!

*

Niye aliyyülâla!

Çünkü bir an önce seçime gidilse de önümüz açılsa.

Tıkandık kaldık.

Devlet de tıkandı, millet de!

Hazır, AKP de hâlâ önde görünüyorken, ortağı ile birlikte neden bir erken seçim kararı almasın?

Baksanıza o şirketin anket sonuçları:

AKP : % 33,7

CHP : % 31,8

DEM: % 9,4

MHP: % 8,4 imiş.

*

Hem Sayın Erdoğan hep önde olduklarını… memleketi uçurduklarını söylemiyor mu?

Söylüyor.

O zaman niye iki yıl beklensin ki?

*

“Sandık gelsin!” diyecek, gelecek!

Bu kadar basit işte!

*

Belki de bu sefer GENAR’ın anket sonucu doğrudur!

Olamaz mı?