Benim aklıma gelenler bunlardır

Türkiye, yıllardır iç terör yüzünden öyle acılar çekti, öyle kayıplar verdi ki anlatılır gibi değil.

*

On yıllar boyunca ülkede üretime yatırım yapılması gerekirken, tüketime yani silaha yatırım yapmak zorunda kalındı.

Bugün, maddi ve manevi…

Can ve mal kaybı açısından ülkeye çok büyük bedel ödeten bir terör örgütünden, ‘Teslim olmasının umut edilir noktasına gelinmesi…

Onun liderinden yardım beklenmesi’ olacak şeymiş gibi gelmiyor bana!

*

Hele de terör örgüt liderini Meclis’te konuşturmayı…

Örgütün silah bırakmasını ilan etmesinin istenmesi için terör örgütü lideri ile temaslara geçilmesi, oldukça düşündürücü bir durum.

*

İnanın bana benim bu konuda günlerdir kafam karman çorman oldu.

Niçin karman çorman oldu?

Özellikle Sayın Bahçeli’den dolayı.

Yani?

Yani, onun böyle bir çıkış yapması…

Terör örgütü liderine DEM Parti gurubunda konuşma yapabileceğini söylemesi…

Sonrasında da daha önceden DEM’lilerin haklarında söylemediğini bırakmamasına rağmen, ansınızın… birdenbire DEM sıralarına giderek onlarla barışa dair konuşması…

Onlarla tokalaşması, sizce de şaşırtıcı değil mi?

*

İnanıyorum ki en çok da bu duruma ‘Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül vermiş milliyetçiler şaşırmışlardır, diye düşünüyorum.

Hatta, MHP’nin gönüldaşları da bu konuyu, Sayın Bahçeli’nin kendi özgür iradesiyle çıkıp ilan etmeyeceği…

Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan’ın mutlaka birbirleriyle istişare etmiş olduğu olasılığını da düşünmüş olabileceğini sanıyorum.

Kaldı ki böyle bir olasılığı düşünmek bana daha akılcı geliyor.

*

Ne demek istiyorum?

Burada Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli aralarında, Anayasa’nın değiştirilmesi, dolayısıyla da Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için yani Cumhur ittifakı’nın, dolayısıyla da Erdoğan iktidarının devam ettirilmesi olasılığının tek etkili planının DEM’in desteğinin alınabilmesi planı olabileceğini düşünüyorum.

*

Tabi bunlar yukarının hesabı!

Ya aşağıdakilerin hesabı!

Bu uğurda ülkenin her tarafından evladını teröre kurban vermiş onlarca aile var.

Bunların -hele de terör örgütü liderinin- mecliste konuşturulacak olması…

Daha sonra da kendisinin ‘Umut hakkından yararlandırılması’ yani, tutukluluk halinin sonlandırılması düşüncesi, evlatlarını teröre kurban veren insanların, bu konuda sessiz kalabileceklerini düşünemiyorum.

*

Bunun bir başka yolu olmalı.

Bu plan, her kimin planıysa ve uygulamaya mutlaka da konulacaksa, inanın bana hangi görüşten olursa olsun, yurdum insanı bu uygulamayı kabul etmez.

Ettirmek isteyenlerin de daha önce kendilerine verdiği yetkiyi pat diye ellerinden alır, diye düşünüyorum.

Yanılır mıyım?

Pek sanmıyorum.

Canı acıtmayan…

Yüreği burkmayan…

Hak ve adaleti daha fazla zedelemeyen yine de bir başka yol bulunmalı, diyorum.

*

Benim aklıma gelen bunlardır.

Aksi halde -bence mahsuru yok ama- bu girişim Cumhur İttifakı’nın sonu olur