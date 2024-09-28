Benim partim senin partini nasıl döver?

Siyasi partiler çoğaldıkça, siyasi çözümler azalıyor! Neden?..

Türkiye’nin siyasi arenasında artık sözlerin anlamını yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Siyaset, yıllardır dillendirilen sorunlar ve çözüm önerileriyle sıkışmış durumda. Ne yapılması gerektiği, hangi doğruların uygulanması gerektiği neredeyse herkes tarafından ifade edildi. Ancak hayata geçirilenler, yanlışlar ve tutarsızlıklarla dolu.

İktidar, halka hesap veren bir yapıyı çoktan geride bıraktı ve hukuku kendi denetimi altına alarak, kendine muhalif her yapıya meydan okuma zemini oluşturdu. Böyle bir ortamda vatandaş, oy vererek neyi değiştireceğini bilemez hale geldi. Bu yalnızca muhalefetin zayıflığı değil, aynı zamanda siyasetin genel anlamda yozlaşması sonucunu ortaya çıkardı!

Muhalefet, halkın sorunlarına dokunmak ve onlara çözüm üretmek yerine çoğu zaman iç çekişmelerle meşgul! Sözler havada kalıyor, vaatler unutuluyor. “Güvendiğim dağlara karlar yağdı” metaforu, muhalefetin etkisizliğini ve halkın umutsuzluğunu özetler nitelikte.

Muhalif olan vatandaş, mevcut iktidardan memnun değil ancak muhalefete de güven duymuyor. Böyle bir ortamda, artık kelimelerden fazlası gerekiyor. Vatandaşın gözünde güvenilir ve güçlü bir alternatif oluşturmanın yolu "tavır"dan geçiyor. Anlaşılır bir açı ve net bir tavır görmek istiyoruz artık!

Tavır ile Muhalefet Nedir?

Tavır ile muhalefet, siyaset arenasında yalnızca söylem üretmekle yetinmeyip, somut adımlarla halkın güvenini kazanmaktır. Bu tutarlı ve sürekli bir duruş sergilemeyi gerektirir. Tavırla muhalefet yapmak, sadece seçimin yaklaştığı zamanlarda değil, her an sahada olmayı, vatandaşın derdiyle hemhal olmayı, çözüm üretecek pratikler geliştirmeyi ve bunları kararlılıkla uygulamayı içerir. Muhalefet, kendi içinde samimi ve dürüst bir tavır sergilemediği sürece halkın gözünde bir alternatif olma şansı elde edemez.

Bu noktada, “tavır ile muhalefet nasıl yapılır” sorusunun cevabı birkaç temel başlık altında söyleyebilirim:

1. Halkın Derdiyle Gerçekten İlgilenmek: Muhalefetin en büyük eksiklerinden biri, seçmenle bağ kurma noktasında yeterince etkin olamamasıdır. Tavır, yalnızca parlamento kürsülerinde veya basın toplantılarında gösterilmez. Mahallelerde, köylerde, fabrikalarda, işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların ve öğrencilerin yanında da gösterilmelidir. Halkın gündelik hayatındaki sorunlarla birebir ilgilenmeyen bir muhalefet, "tavır" eksikliği yaşıyor demektir.

2. Tutarlılık ve Şeffaflık: İktidarın hatalarını göstermek önemli, fakat muhalefet de kendi içinde tutarlılık sergilemediğinde güven kaybeder. Güçlü bir tavır, kendi içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik taşır. Halk, muhalefetin neyi savunduğunu, hangi ilkelere dayandığını açıkça görmelidir. Örneğin, ekonomi politikalarından dış politikaya kadar her konuda net ve sürdürülebilir bir duruş sergilemek gereklidir.

3. Sözden Fazlası, Somut Çözümler Üretmek: Tavır ile muhalefet, yalnızca eleştirmekten ibaret olamaz. İktidarın yanlışlarını eleştirmenin yanı sıra, somut alternatif çözümler sunmak da tavrın bir parçasıdır. Ekonomi, eğitim, sağlık, hukuk gibi alanlarda detaylı ve uygulanabilir politikalar geliştirmek, muhalefetin vatandaş gözünde inandırıcılığını artıracaktır.

4. İlkelerden Taviz Vermemek: Siyasi ittifaklar veya popülist yaklaşımlar uğruna ilkelerden taviz vermek, muhalefetin samimiyetini zedeler. Güçlü bir tavır, ilkelerden taviz vermeyen, ne olursa olsun doğruyu savunan bir duruşla mümkündür. Vatandaşın lehine olan politikaların savunulması, kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli güven inşa edecektir.

Tavır İle Muhalefet İktidar Yolunu Açar mı?

Tavır ile muhalefet, halk nezdinde güven kazanmanın temel yollarından biridir. Güçlü ve tutarlı bir tavır, muhalefeti yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten, inandırıcı bir alternatif haline getirir. Siyasette, halkın karşısında güvenilir bir duruş sergileyen taraf, uzun vadede kazançlı çıkar. Bu, kısa vadede her zaman seçim kazanmaya dönüşmeyebilir. Ancak toplumsal güven bir kez kazanıldı mı, halkın desteği artarak devam eder.

İktidarın politikalarını eleştiren ve mevcut durumu kabul etmeyen bir seçmen kitlesi zaten mevcuttur, ancak bu kitle muhalefeti de yeterince güçlü görmediği için kararsız kalmaktadır. Tavırla yapılan bir muhalefet, bu kitlenin güvenini kazanarak genişletebilir ve iktidara alternatif bir yapı oluşturabilir.

Tavrı Net ve Açık Vatandaş Lehine Alternatif Siyaset Nasıl Olmalı?

Alternatif siyaset, halkın yaşamını iyileştirmeye yönelik somut adımlarla şekillendirilmelidir. İşte vatandaş lehine alternatif bir siyaset inşa ederken dikkate alınması gereken temel unsurlar:

1. Ekonomik Refah: Halkın ekonomik sorunlarına gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek, alternatif siyasetin en temel unsurlarından biri olmalıdır. Yoksullukla mücadele, sosyal yardımların düzenlenmesi bu kapsamda değerlendirilebilir.

2. Hukukun Üstünlüğü: Alternatif siyasetin temel taşlarından biri de hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet düzeni olmalıdır. Yargı bağımsızlığı ve adalet sisteminin tarafsızlığı, vatandaşın devlete olan güvenini artıracaktır. Hakların hukuk ile elde edilip korunabileceğine olan inanca vurgu yapmaktan yorulmamak gerekiyor.

3. Eğitim ve Sağlık: Alternatif siyaset, eğitimde fırsat eşitliği ve sağlık hizmetlerinde eşit erişimi sağlamalıdır. Bu alanlarda yapılacak reformlar, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ve seçimlerde tercihlerini belirlemede önemli rol oynayan unsurlardır.

4. Demokratik Katılım: Siyaset, yalnızca birkaç partinin veya seçkinlerin oyunu olmamalıdır. Halkın doğrudan katılımını teşvik eden, yerelden başlayarak katılımcı demokrasiyi öne çıkaran bir siyaset anlayışı geliştirilmelidir. Vatandaşın kendini temsil eden siyasi partilerde söz sahibi olması sağlanmalıdır. Siyasetçi profilinin varlıklı insanlardan oluşmasını değil, “İrfanlı” insanlardan oluşmasını sağlayacak bir anlayış ortaya konulmalı ve bu anlayış parti kadrolarında varlığını hissettirmelidir.

Sonuç: Tavır, Siyasetin Yeni Anahtarı

Sözün bittiği yerde tavır başlar. Bugünün Türkiye’sinde, muhalefetin halkın gözünde güven kazanabilmesi, yalnızca söz söylemekle değil, somut tavır sergilemekle mümkündür. Tavır ile muhalefet, bir siyasi partinin halkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayabilir ve siyasetin genel işleyişini değiştirebilir. Bu anlamda, muhalefetin net ve açık bir tavır sergileyerek halkın lehine bir siyaset üretmesi, iktidar yolunu açmanın en etkili yollarından biridir.

Tavır, halkın gözünde güçlü bir alternatif yaratır ve siyaseti dönüştürebilir. Siyasetçinin kendi lehine koyduğu tavrı ve o tavırla oluşan bedeli vatandaş görmemezlikten gelmeyecektir.

Güzel konuşarak değişimi gerçekleştirmek artık mümkün değil gibi. Sokak röportajlarında siyasetçilerin yapmadığını yaparak vatandaş risk almakta. Sıradan vatandaşın sokak röportajlarında aldığı riski omuzlamayan muhalif siyasetin yolu iktidar olamaz.

Değerli Yeniçağ okuyucuları, siyaseti zenginleşme fırsatı olarak ön plana çıkaran siyasi anlayışı yenmedikçe, hiçbir sözün değeri ve kıymeti kalmamıştır.