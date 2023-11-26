Benzin, elektrik ve gıdadan sonra yılbaşı sepeti de zamlandı

Benzine, elektriğe ve gıda ürünlerine gelen zamlardan sonra enflasyondaki artış yılbaşı sepetini de vurdu. Yılbaşı sepeti yüzde 83 zamlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Benzin, elektrik ve gıdadan sonra yılbaşı sepeti de zamlandı

Yeni yıla girmeye bir ay kadar bir süre kalmasıyla zincir marketlerde yılbaşı sepetleri yerini almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 61 olduğunu belirtse de boyutuna ve içeriğine göre fiyatı değişen sepetlerde bir yıllık fiyat artışı yüzde 83 seviyesinde oldu. Tüketici dernekleri, “Yılbaşı eğlenceli bir şey olmaktan çıktı” diye konuştu.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat imzalı habere göre, geçen yıl 215 TL’ye satılan “Klasik kutu”, bu yıl yüzde 83 zamla 395 TL’den raflara çıktı. Yine geçen yıl 325 TL’ye satılan “Butik kutu” ise aynı oranda zamlanarak 595 TL’ye yükseldi. Bu artışa karşın klasik kutuda 4 ürün azalmış ve iki ürün de markası daha ucuz olan ürünlerle değiştirilmiş durumda.

Sepetlerdeki fiyat değişimlerini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de şunları söyledi:

“Hayatın ne kadar pahalı olduğunu anlamak için TÜİK’e gerek yok. Sıcak enflasyonu evin dibindeki markette görüyor tüketici. Yılbaşı alışverişi yapacak para da moral de kalmadı kimsede. Zaten kasım ayı indirimleri de beklenen talebi oluşturmamıştı. Çünkü kredi kartlarında ziller çalıyor, ürünlerde gramajlar düşüyor, insanlar depresyona itiliyor.”

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