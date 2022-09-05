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Benzin ve motorin yarın zamlanıyor. Deponuzu bugün doldurun

Cumartesi günü benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi gelmişti. İndirimlerin üzerinden 3 gün geçtikten sonra bu gece yarısından sonra benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapılacak.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 07:24
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Benzin ve motorin yarın zamlanıyor. Deponuzu bugün doldurun

Benzin ve motorin yarın zamlanıyor. Deponuzu bugün doldurun
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Araç sahiplerine kara haber geldi. 3 gün önce fiyatı indirilen benzin ve motorine bu kez zam geliyor. Son dakika gelişmesi olmazsa benzin 56 kuruş, motorin 69 kuruş zamlanacak. 

Zamla birlikte benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19.24'e, Avrupa Yakası'nda 19.23'e yükselecek. Benzin Ankara ve İzmir'de 18.80 TL'den satılacak.
Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25.23, Avrupa Yakası'nda 25.21 TL'den depolara dolacak. Zamla birlikte motorin de Ankara'da 25.32'ye İzmir'de 25.32 TL'ye  satılacak. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

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İmtiyazsız TC Vatandaşı
5.09.2022 07:36
Hangi parayla, dolduralım. Önce mideyi bir doldurabilmek....  
 
T.c vatandaşı
5.09.2022 07:35
Zamsız günümüz geçmeyen Türkiyede bunlar halen enflasyonun düşeceğini söylüyorlar.  
 
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