Benzin ve motorin yarın zamlanıyor. Deponuzu bugün doldurun

Araç sahiplerine kara haber geldi. 3 gün önce fiyatı indirilen benzin ve motorine bu kez zam geliyor. Son dakika gelişmesi olmazsa benzin 56 kuruş, motorin 69 kuruş zamlanacak.

Zamla birlikte benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19.24'e, Avrupa Yakası'nda 19.23'e yükselecek. Benzin Ankara ve İzmir'de 18.80 TL'den satılacak.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25.23, Avrupa Yakası'nda 25.21 TL'den depolara dolacak. Zamla birlikte motorin de Ankara'da 25.32'ye İzmir'de 25.32 TL'ye satılacak.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.