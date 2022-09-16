﻿Motorine indirim geliyor

İndirimin ardından motorinin büyükşehirlerde 22 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Motorinin litre fiyatının yaklaşık İstanbul'da 22.63 TL, Ankara'da 22.74 TL, İzmir'de ise 22.76 TL olması bekleniyor.
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