Benzin ve motorin de vergi zammından nasibini aldı

Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi önceki gün Meclis’e sunan hükümet, bugün de akaryakıtta bir vergi artışına daha gitti.

Benzin ve motorin de vergi zammından nasibini aldı

Cumhuriyet'in Habertürk'ü kaynak gösterdiği habere göre, seçim öncesinde Türkiye'yi içine ittikleri ekonomik durumdan yine kendilerinin kurtarabileceğini iddia eden iktidar, seçimin ardından zam yağmuruna devam ediyor.

Bugün yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18'lik KDV uygulanan ürünlerde KDV yüzde 20'ye yükseltildi.

Böylece akaryakıtta da KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükselmiş oldu. Söz konusu karar gelecek haftadan itibaren geçerli olacak.

Bugünkü fiyatlarla KDV'deki 2 puanlık artış benzine yaklaşık 44 kuruşluk zam gelmesine yol açacak. İstanbul'da 26.20 lira olan benzinin litre fiyatı böylece 26.64 liraya çıkacak.

KDV'deki artış motorin fiyatlarında ise 42 kuruşluk bir fiyat artışına yol açacak. İstanbul'da motorinin litresi 24.79 liradan 25.21 liraya çıkacak.

ÖTV'YE DE ZAM BEKLENİYOR

Bunların yanında bugün Meclis komisyonunda görüşülen torba kanun teklifinde akaryakıtta uygulanan maktu ÖTV'ye 6 aylık Yi-ÜFE oranında zam yapılması öngörülüyor.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 14.82 oldu. Şu anda benzinden 2.53 lira motorinden ise 2.06 lira ÖTV alınıyor. Bu rakamlar teklif kabul edilirse sırasıyla 2.90 lira ve 2.36 liraya çıkacak.

Yüzde 20'lik KDV akaryakıt fiyatlarına ÖTV eklenmesinin ardından uygulanıyor. Dolayısıyla bugünkü fiyatlarla çifte vergi artışı sonrası benzinin litresi 27.08 liraya çıkacak. Toplam zam 88 kuruşu bulacak.

Motorin fiyatı ise ÖTV'de öngörülen artışın ardından 25.57 lirayı bulacak. ÖTV ve KDV'deki artış bugünkü fiyatlarla tüketiciye 78 kuruş zam olacak yansıyacak.

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