Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan zamlara Ali Babacan'dan sert tepki: Haraç ile ekonomi düzelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar doğrultusunda bazı vergi ve harca zam Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu karar ile genel KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilirken bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV de yüzde 10’a çıkartıldı.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için ödenmesi gereken harç, 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na tabi tüm harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

"HARAÇ İLE EKONOMİ DÜZELMEZ"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterirken madde madde uyarılarını yazdı.

Uygulamaya koyulan zam tarifesinin "haraç" olduğunu ifade eden Ali Babacan, “İktidar, gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor. Temel insani ihtiyaçlara ‘haraç’ ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda… Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin” dedi.

Ali Babacan'ın o paylaşımı şu şekilde:

“İktidar, gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor. Temel insani ihtiyaçlara ‘haraç’ ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda. Defalarca ikaz ettik:

1-Anayasa’ya, yasalara ve hukuka uyun.

2- Tüm kurumların her kademede yetkin isimlerle çalışmasını sağlayın.

3- Bağımsız kurumlardan elinizi çekin.

4- Devleti batırma projesi olan KKM'yi sonlandırın.

5- Önce Beştepe tasarrufa başlasın. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları ve araçlarınızı azaltın.

6- Kamu ihale mevzuatını değiştirin.

7- Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son verin.

8- Sözde değil özde şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın.

9- Tüm kurumları Sayıştay denetimine açın.

10- Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin!”