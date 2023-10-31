Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.
Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 38, 02 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
Ankara
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İzmir
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL
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