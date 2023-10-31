Motorine indirim geldi

Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geldi. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.

Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 35,07 TL

Motorin: 38, 02 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

Ankara

Benzin: 35,68 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İzmir

Benzin: 35,78 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL

İlgili Haberler
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim
Davutoğlu canlı yayında açıkladı: 'Erdoğan'la aynı fikirdeyim'
Motorine gece yarısı büyük zam: Benzinciye giden yandım Allah diyecek
Benzin ve motorin fiyatlarına savaş darbesi
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor Magazin
Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor
Devletin emekli maaşlarını düşürme planı mı var? Kimsenin fark etmediği ayrıntıyı SGK Uzmanı açıkladı Ekonomi
Devletin emekli maaşlarını düşürme planı mı var? Kimsenin fark etmediği ayrıntıyı SGK Uzmanı açıkladı
Filistin desteği kadro dışı bıraktırdı. Yönetim yeni kararını açıkladı Spor
Filistin desteği kadro dışı bıraktırdı. Yönetim yeni kararını açıkladı
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi Spor
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu Dünya
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim Gündem
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım Ekonomi
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım