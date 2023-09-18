Berdan Mardini bu defa saten kostümüyle boy gösterdi. Pembe takımıyla Barbie modasına da uymuştu

Ünlü türkücü Berdan Mardini değişik giyim tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yeşil saten takım tercih eden Mardini, yine eleştiri topladı.

Berdan Mardini bu defa saten kostümüyle boy gösterdi. Pembe takımıyla Barbie modasına da uymuştu

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medyayı aktif kullanan Berdan Mardini, uzun süredir sesi ve şarkılarıyla değil, değişik giyim tarzıyla ön planda.

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Renkli ve sıra dışı giyimiyle modaya yön vermeyi amaçlayan türkücü, geçtiğimiz günlerde dünyada yankı uyandıran 'Barbie' akımına da uymuştu..

Baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, yorum yağmuruna tutulmuş eleştiri toplamıştı..

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SATEN TERCİH ETTİ
O kareler henüz hafızalardan silinmeden ünlü isimden yeni bir tarz daha geldi. Mardini bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi. Söz konusu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından, "Bunu da bir süre önce almıştım. Sahneye böyle çıkmak isterdim bu sıcaklarda" notuyla paylaştı.

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