Pembelere bürünen Berdan Mardini gelen tepkilere cevap verdi: Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım

Türkücü Berdan Mardini, Barbie akımına katılan ünlüler arasında yer aldı.

Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, pozlarını sosyal medya hesabından, "Ben seviyorum, yakışmış bence" notuyla paylaştı.

Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Gelen yorumlardan rahatsız olan Berdan Mardini, eleştirilere tepki gösterdi.

“Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor!” diyerek tepki gösteren Mardini "Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor.” dedi.

Türkücü Mardini, daha sonra paylaşımını yorumlara kapattı. Mardini'nin, paylaşımının altına, "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapılmıştı.