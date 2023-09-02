Pembelere bürünen Berdan Mardini gelen tepkilere cevap verdi: Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım

Barbie akımına uyup pembeler içinde poz veren Berdan Mardini sosyal medyada gündem oldu. Gelen yorumlardan rahatsız olan Mardini, eleştirilere tepki gösterdi.

Pembelere bürünen Berdan Mardini gelen tepkilere cevap verdi: Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım

Türkücü Berdan Mardini, Barbie akımına katılan ünlüler arasında yer aldı.
Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, pozlarını sosyal medya hesabından, "Ben seviyorum, yakışmış bence" notuyla paylaştı.

berdan1.jpg

Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Gelen yorumlardan rahatsız olan Berdan Mardini, eleştirilere tepki gösterdi.

“Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor!” diyerek tepki gösteren Mardini "Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor.” dedi.

berdan2.jpg

Türkücü Mardini, daha sonra paylaşımını yorumlara kapattı. Mardini'nin, paylaşımının altına, "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapılmıştı.

İlgili Haberler
Berdan Mardini pembe takım elbisesiyle poz verdi. "Barbie evde ağlıyor"
Berdan Mardini meyhane masa örtüsü elbisesiyle poz verdi
Berdan Mardini sosyal medyada dillere düştü
Berdan Mardini masa örtüsü gibi elbisesiyle akım yarattı.
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
İstanbul'da ağustos zam şampiyonu belli oldu. 156 ürünün fiyatı arttı Ekonomi
İstanbul'da ağustos zam şampiyonu belli oldu. 156 ürünün fiyatı arttı
CHP'li danışmandan açıklama geldi. Atatürk’e Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere hakaret ettiği paylaşımlar ortaya çıktı Güncel
CHP'li danışmandan açıklama geldi. Atatürk’e Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere hakaret ettiği paylaşımlar ortaya çıktı
CHP’den danışman ‘Mahpeyker’ ile ilgili bir açıklama daha Siyaset
CHP’den danışman ‘Mahpeyker’ ile ilgili bir açıklama daha
Beşiktaş'ın İsveçli yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ın İsveçli yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı
Kiracı Tv programında evi baştan yaptırdı. Evinin yeni halini televizyonda gören ev sahibi mahkemeye koştu Güncel
Kiracı Tv programında evi baştan yaptırdı. Evinin yeni halini televizyonda gören ev sahibi mahkemeye koştu
Gümüşhanedeki sihirli tabelayı yapanın kim olduğu belli oldu Güncel
Gümüşhanedeki sihirli tabelayı yapanın kim olduğu belli oldu