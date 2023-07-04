Berdan Mardini sevgilisini paylaştı. "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Türkücü Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı. Mardini sevgilisini paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

Berdan Mardini sevgilisini paylaştı. "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Olaylı bir şekilde boşanan ve aldatıldığını iddia eden türkücü sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

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Son olarak gül yağı işine girerek farklı bir alanda yatırım yapan ve 120 milyon TL harcayan türkücü yeni aşka yelken açtı.

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla pozunu "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notuyla paylaştı.

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Kim olduğu bilinmeyen genç sevgiliyi görenler ise "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" yorumlarında bulundu.

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