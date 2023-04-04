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Berdan Mardini ev ve arabasını satıp yeni işine yatırdı

Türkücü Berdan Mardini sosyal medya hesabından yeni işine dair paylaşımlar yaptı. Mardini paylaşımında "Biz siyasete değil arkamızda eser bırakmaya bakarız" dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:33
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Türkücü Berdan Mardini ev ve arabasını satıp yeni işine yatırdı

Berdan Mardini ev ve arabasını satıp yeni işine yatırdı
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Survivor şartlarına dayanamayıp yarışmayı bırakan Berdan Mardini yeni bir iş kurdu. "Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" diyerek işine dair detaylar veren Mardini'den yeni paylaşımlar geldi.

'Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım" diyen Berdan Mardini yeni işine dair yaptığı paylaşımda ilginç ifadeler kullandı.

''SAHNEDE KAZANIP KÖYLÜMÜZLE BERABER YİYECEĞİZ...''

Berdan Mardini açıklamasında "Biz üretmeye çalışmaya istihdam sağlamaya devam ediyoruz ya siz? Biz siyasete değil arkamızda eser bırakmaya bakarız. Şarkılarımız ile fabrikalarımız tarlalarımız ile tarım ile. Biz topraktan üreterek ülkemize katma değer katmaya köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz şehirlerde sahnelerde kazanıp köylülerimizle birlikte yiyeceğiz" dedi.

"Siz konuşmaya devam edin" diyen türkücünün bu imalı sözlerle kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

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