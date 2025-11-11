Show TV’de yayınlanan ‘Bereketli Topraklar’ kırmızı alarm veriyor. Dizi, 2. bölümde Total’de aldığı 2.36 reytingle 9., AB’de aldığı 1.87 reytingle 13. ve ABC1’de aldığı 2.32 reytingle 8. oldu.

Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin paylaştığı dizinin bu kadar kötü sonuçlar almasının elbette nedenleri var. İlk olarak, dizi çok geç yayına girdi. Günlerce tanıtımı döndürüldü ama öyle bir güne konuldu ki, kitlesini oturtmuş rakipler karşısında bir varlık gösteremedi. Bu yetmezmiş gibi rakiplerinin özet bölümü yayındayken ‘Bereketli Topraklar’ın da özeti verildi. Özetsiz yayına gelseydi, bu kadar kötü reyting almazdı. En azından diğer dizilerin özeti izleyicisiyle buluşurken yeni bölüm ekrana geleceği için insanlar farklı bir şeyi izlemek için ‘Bereketli Topraklar’a bakabilirdi. İkinci olarak yayın günü yanlıştı. Madem bu kadar geç yayına alınacaktı, neden Pazar’a konuldu?

Peki, çare ne? Tez vakit kaybetmeden yayın günü değiştirilmeli. Bol bol tekrarları verilerek dizinin kitlesinin oluşturulması sağlanmalı. Tanıtım çalışmaları daha çok yapılmalı. Bunlar yapılmazsa, ‘Bereketli Topraklar’ 4. bölümde final yapar. Benden söylemesi.

En iyiler 21. kez ödüllerine kavuştu

Spikerler Platformu ve Hayat KırmızıTürk Dergisi tarafından düzenlenen 21. Altın Başarı Ödülleri, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Simge Ünal’ın sunuculuğunu üstlendiği gecenin kırmızı halı sunumlarını Nihal Yüksel, Elvan Kahyaoğlu ve Mehtap Aslansoy yaptı. Sanat, spor, iş ve medya dünyasının önemli simalarını bir araya getiren etkinlikte seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında başarılı olan isimlere ödülleri verildi.

Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, 21. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.

Moda dünyasını buluşturan etkinlik

Ulusal Model Yarışması, yarı final etabını Baltalimanı Portex’te tamamladı. Projenin organizatörü Semra Türk ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Tuğba Özay, Didem Taslan, Muammer Ketenci, Necla Güvenç ve Halil Ülgü gibi moda ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra koreografi olarak Fatih Ömercikoğlu bulundu.

Jüri kadrosunda ayrıca kurucu başkan Can Taylan, Merih Yücel, Talat Özçelik, Onur Elaldı, Cem Savaş, Hayati Erdurdu, Ela Bircan ve Feyyaz Yücel gibi sektörün deneyimli isimleri de yer aldı. Yarı final etkinliği sonunda büyük finale adını yazdıracak 20 kadın ve 20 erkek finalist belirlendi.

Organizasyonun mimarı Semra Türk, yarışmanın adil ve etik yapısına dikkat çekerken “Bu yıl da birbirinden yetenekli gençleri keşfetmek, onların kariyer yolculuklarına rehberlik etmek ve hayallerine giden bu yolda köprü olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Şimdi büyük final için harika sürprizlerimiz var” dedi.