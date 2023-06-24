Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

Kenan Doğulu ve Beren saat gittikleri tatil beldesinde karşılıklı dans etti. Özellikle Doğulu’nun dikkat çeken dans performansı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

DJ’lik yapan kardeşi Ozan Doğulu’nun performansına eşi Beren saatle birlikte eşlik eden Kenan Doğulu’nun dansı geceye damga vurdu.

Konserlerinde binlerce insanı eğlendiren Kenan Doğulu, bu kez de eşi Beren Saat’le gittikleri tatil yerinde kardeşi Ozan Doğulu’nun performansında dans ederek eğlendi.

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Ünlü şarkıcı Doğulu ile Beren Saat’in karşılıklı dansları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu ile karşılıklı dans ettiği gecenin bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ana karakteri Bihter Ziyagil’in ölüm yıl dönümüne denk gelmesi, bazı dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

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