Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, yurt dışından dönüşte havalimanında görüntülendi. Saat’in bileğini burktuğu, tekerlekli sandalye ile uçaktan aracına kadar gitmesi hayranlarını korkuttu.

Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına giderek kısa bir tatil yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, havalimanında görüntülendi. Gözlük ve şapka ile kamufle olmaya çalışan Kenan Doğulu soruları yanıtsız bırakırken tekerlekli sandalyede olan Beren Saat de "Ayak bileğimi burktum, iyiyim" demekle yetindi.

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BASIN MENSUPLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Tatil dönüşü havalimanında Gazete Magazin tarafından görüntülenen Beren Saat'in tekerlekli sandalyede olması hayranlarını korkuttu.

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Güzel oyuncu ayak bileğini burktuğu için aracına kadar tekerlekli sandalye ile giderken Kenan Doğulu da soruları yanıtsız bıraktı. Doğulu bir ara eşinin tekerlekli sandalyede görüntülenmemesi için de eliyle çekimi engellemeye çalıştı.

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