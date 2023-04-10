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Ünlüler depremzede çocuklarla bir araya geldi

Oyuncular Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:02
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Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan depremzede çocuklarla bir araya geldi

Ünlüler depremzede çocuklarla bir araya geldi
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Nurdağı Gençlik Merkezi’nin bir halı sahada düzenlediği etkinliğe ilçede koordinatör olarak görev yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Gaziantep Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır da katıldı.

Çocukların resim ve karikatürlerinden oluşan serginin açılışının yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, oyuncular ve çocuklar, futbol maçı yaptı.

Vali Kemal Çeber, ilçede böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Çeber, “Renkli etkinliklere başladık. Sergide her bir evladımızın yaşadıklarını kağıtlara nasıl döktüğünü hep beraber gördük. Çocuklarımız sayfalarca anlatabileceğini tek bir çerçevede anlattı. Artık normal hayata dönüşe dair kıpırtıları, canlılığı çocuklarımızın gözlerinde görüyoruz. Bu da bizim için son derece önemli” dedi. (AA)
 

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