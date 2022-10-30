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Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay için duygu yüklü bir paylaşım yaptı

10 Eylül'de hayatlarını birleştiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay her buldukları fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor .Yıldız Çağrı Atiksoy, 28 Ekim'de 40 yaşına basan eşi Berk Oktay için sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:42
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Ünlü oyuncunun kocasının doğum gününde yaptığı duygu dolu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay için duygu yüklü bir paylaşım yaptı
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay 10 Eylül’de hayatlarını birleştirmişti. 28 Ekim, Berk Oktay'ın doğum günüydü.

AŞKA GELDİ 

Ünlü oyuncu Berk Oktay 40 yaşına bastı. Yıldız Çağrı Atiksoy da aşka gelip sosyal medyada döktürdü! Eşini şu sözlerle kutladı

"Rabbime varlığın için her gün şükrediyorum. Aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için de sana teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Ve bu dünyanın baş kahramanı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine. Mucizelere. Eşsiz ruhuna, sonsuz güce. İyi ki aynı dünyalarda açtık gözümüzü."

Berk Oktay da duygulanıp "Doldurdun yine gözlerimi" karşılığını verdi.

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