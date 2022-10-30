Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay için duygu yüklü bir paylaşım yaptı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay 10 Eylül’de hayatlarını birleştirmişti. 28 Ekim, Berk Oktay'ın doğum günüydü.
AŞKA GELDİ
Ünlü oyuncu Berk Oktay 40 yaşına bastı. Yıldız Çağrı Atiksoy da aşka gelip sosyal medyada döktürdü! Eşini şu sözlerle kutladı
"Rabbime varlığın için her gün şükrediyorum. Aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için de sana teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Ve bu dünyanın baş kahramanı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine. Mucizelere. Eşsiz ruhuna, sonsuz güce. İyi ki aynı dünyalarda açtık gözümüzü."
Berk Oktay da duygulanıp "Doldurdun yine gözlerimi" karşılığını verdi.
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