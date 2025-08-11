Berke Özer Eyüpspor'dan ayrılacak mı? Eyüpspor'dan açıklama

Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer'in Lille'e transfer olacağı iddia edilmişti. Bu konu hakkında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, ligde Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuştu.

İşte Şahin'in konu ile ilgili açıklamaları;

Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Şahin, "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var."

