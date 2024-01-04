Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Kaynak: AA
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi
Almanya’nın başkenti Berlin'de Filistin’e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi.

Başbakanlık Binası önünde yoğun yağmurda toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek ve dayanışma mesajları vermek için bir araya geldi.

Gösteride Filistin bayrakları taşındı ve “Filistin’e özgürlük”, “Gözlerinizi açın çocuklarımız ölüyor”, “Gazze’ye özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları atıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun çaba göstermesi çağrısında bulunuldu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi.

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