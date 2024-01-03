Filistin'e destek veren Youcef Atal'a şok ceza

Nice’in 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Youcef Atal, Filistin’e destek mesajı attıktan sonra kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Nice’te yapılan yargılamada Youcef Atal’ın ‘dini nedenlerle nefret söylemi’ suçunu işlediğine karar verildi. Atal’a ertelemeli 8 ay hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası kesildi.

Atal’ın 10 gün içerisinde kararı temyiz edeceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Youcef Atal, yahudilere beddua edilen bir video ile İsrail'e taş atan Gazze halkının eline destek verilmesini istediği bir görüntü paylaşmıştı.