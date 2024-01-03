Filistin'e destek veren Youcef Atal'a şok ceza

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Filistin'e destek veren Youcef Atal'a şok ceza
Fransız ekibi Nice'in Cezayirli oyuncusu Youcef Atal, Filistin’e destek verdiği sosyal medyada paylaşımı yüzünden hapse mahkum edildi.

Nice’in 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Youcef Atal, Filistin’e destek mesajı attıktan sonra kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Nice’te yapılan yargılamada Youcef Atal’ın ‘dini nedenlerle nefret söylemi’ suçunu işlediğine karar verildi. Atal’a ertelemeli 8 ay hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası kesildi.
Atal’ın 10 gün içerisinde kararı temyiz edeceği açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Youcef Atal, yahudilere beddua edilen bir video ile İsrail'e taş atan Gazze halkının eline destek verilmesini istediği bir görüntü paylaşmıştı.

gc65sdzx0aa7wjm.jpeg

İlgili Haberler
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması. Süper Lig'in yayıncısı değişiyor mu?
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
TFF’nin görünmeyen yüzünü anlattı. Turgay Kıran'dan Yeniçağ’a tarihi açıklamalar
Dikkat! Sizi de uçurabilir. Ünlü futbol yıldızının karısı kaptan pilot oldu
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi
Ahmet Çakar canlı yayında Mehmet Büyükekşi'nin telefon numarasını gösterdi
Beşiktaş yeni forvetini resmen açıkladı
Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır Gündem
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı Spor
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı Gündem
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?
Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?