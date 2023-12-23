Türkiye şehitlerine ağlarken Filistin'e destek mitingi yaptılar. AKP'li vekiller de katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye şehitlerine ağlarken Filistin'e destek mitingi yaptılar. AKP'li vekiller de katıldı
Türkiye 24 saatte tam 12 vatan evladının şehit düşmesinin yasını tutarken, Kayseri’de Filistin’e destek mitingi düzenlendi. Şehitlere yabancılar kadar önem verilmemesi ise tepki çekti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün ve bugün yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği hain saldırıda toplam 12 Mehmetçik şehit düştü.

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Bugün sosyal medyada yayılan ve gündem olan görüntülerde şehitleri anmak yerine Kayseri’de Filistin’e destek mitingi düzenlendiği görüldü. Görüntülere çok sayıda tepki gelirken, bazı kullanıcılar şehitlerimizin anılacağına Filistin için miting yapılmasına ‘Kendi yurdumuzda öksüz kaldık’ yorumu yapıldı.

AKP’Lİ VEKİLLER VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞEHİTLERİ DEĞİL FİLİSTİN’İ ANDI

Bugün Kayseri'de "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" mitinginde İsrail protesto edilerek Gazze’de ölenler anıldı. Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen mitinge katılan Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve vatandaşlar katılım gösterirken, Büyükşehir Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı boyunca yürüyüş yapıldı.

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FİLİSTİNLİLER İÇİN KUR’AN OKUNDU DUA EDİLDİ

İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atan katılımcılar, "Kahrolsun siyonizm", "Savaş değil, soykırım", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankartlar taşıdı. Üst düzey yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi ve Kur’an okundu.

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MİTİNGE 17 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Emniyet yetkilileri, mitinge 17 bin 500 kişinin katıldığını belirtti.

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