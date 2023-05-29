Berna Laçin seçim sonucunu değerlendirdi. "Böylesine adaletsiz ve kısıtlanmış bir seçim ortamında..."

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle yaptığı siyasi paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Berna Laçin, seçim sonucunu değerlendirdi.

Berna Laçin seçim sonucunu değerlendirdi. "Böylesine adaletsiz ve kısıtlanmış bir seçim ortamında..."

Yaptığı siyasi içerikli paylaşımlarla dikkat çeken ve özellikle belirli bir grubun hedefi haline gelen Berna Laçin, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından Twitter hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın galibiyetiyle biten seçimin ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza atan Laçin şu ifadeleri kullandı:

"13.Cumhurbaşakanı RTE seçildi, hayırlı olsun.

Ülkenin tam ikiye bölünmüş olduğunu bir kere daha gördük.

Birleştirici olmak için verdiği mücadeleden dolayı KK’ya teşekkürler.

Böylesine adaletsiz ve kısıtlanmış bir seçim ortamında sesini bu kadar duyurabildi.

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Bu kadar kötü bir ekonomik ortamda hala ülkenin yarısı oy verdiğine göre elbette muhalefetin de çok ciddi bir öz eleştiri yapması gerekir.

Neticede, Türkiye’ye gelen Suriye-Afgan-Katarlılar ve yurt dışı seçmenler sonucu belirledi, fark tam da o kadar.

Bakalım ülke ekonomisi haftaya nasıl başlayacak. Güzel günler için çabalamaya devam, hepimize rastgele"

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