Berna Laçin'den 'AKP ve Erdoğan asla birinci çıkamaz' yorumu. Millet ve Cumhur İttifaklarının miting görüntülerini paylaştı

Berna Laçin, arkadaşının balkonundan çekilmiş ve İzmir, Gündoğan miting alanına dair videoları paylaştı. Laçin, bu videolar üzerinden dikkat çeken bir tespit yaptı.

Berna Laçin'den 'AKP ve Erdoğan asla birinci çıkamaz' yorumu. Millet ve Cumhur İttifaklarının miting görüntülerini paylaştı

İzmirli oyuncu Berna Laçin her ne kadar işleri dolayısıyla katılma fırsatı bulamasa da Gündoğan meydanına bakan bir evde oturan arkadaşının çektiği videolar üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından yapılan mitinglerin görüntülerini kıyaslama fırsatı buldu.

Birer gün arayla, İzmir Gündoğan meydanında Cumhur ve Millet ittifakı tarafından miting düzenlendi.

Milyonlarca insan sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar üzerinden miting alanını dolduran insan sayısını hesaplamaya çalışırken oyuncu Berna Laçin'den de bu mitinglere dair bir video geldi.

Miting meydanını gören bir evde oturan arkadaşının çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Laçin, birer gün arayla yapılan mitinglere katılım oranlarını değerlendirdi.

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Seçimde oyunu Millet İttifakı'ndan yana kullanacağını açıklayan Berna Laçin, videoya düştüğü not üzerinden 14 Mayıs seçimlerinin İzmir sonuçları için "AKP ve Sayın Erdoğan asla birinci çıkamaz" yorumunda bulundu.

İşte Berna Laçin'in o satırları:

"Buyurun arkadaş balkonundan cep teli ile, İzmir mitingleri gerçek görüntüler...

İlk video Ctesi Millet ittifakı, 23 saniye sonra Sn. Erdoğan’ın sesi ile başlayan görüntüler ise Cumhur İttifakı mitinginden!

İzmir beni hiç yanıltmadı. İzmirli için önce Cumhuriyet değerleri gelir ve kadını haklarını kollamasını bilir.

Her şey olur siyasette Türkiye sonucunu bilemem ama AKP de Sn. Erdoğan da asla 1. çıkmaz... İsteyen varsa iddiaya beklerim"

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