İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: ’Nerede yanlış yapıyoruz’ diye kafa yormaya davet ediyorum

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti. İnce, muhalefeti de "nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya" davet etti.

İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: ’Nerede yanlış yapıyoruz’ diye kafa yormaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan galip geldi.

Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

“MUHALEFETİ 'NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ' DİYE KAFA YORMAYA DAVET EDİYORUM”

Sonuçların belli olmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden İnce, "Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" dedi.

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum.”

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