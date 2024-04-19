Beşiktaş Ankaragücü ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar

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Beşiktaş Ankaragücü ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Beşiktaş ile Ankaragücü Süper Lig'de 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. hafta maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Bahattin Şimşek.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, 32 maçta 48 puanla 4. sırada. Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Serdar Topraktepe getirilmişti.

Serdar Topraktepe'nin bu akşam sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku , Al Musrati, Gedson, Muçi, Ghezzal, Muleka, Aboubakar (Mustafa)

Ankaragücü'nün 11'i de şu şekilde:

Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Ali, Efkan, Morutan, Bassogog, Sowe.

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