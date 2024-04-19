Bebek Musrati'ye İnönü'de pankartlı mesaj

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Al Musrati, kısa süre önce 27 yaşında baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Siyah - Beyazlıların Portekiz'in Braga takımından 12 milyon euroya transfer ettiği Musrati, eşinin doğum yapması sebebiyle geçen ay ülkesine gitmişti.

Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçı öncesi tribünde dev bir pankart açarak yıldız oyuncuyu tebrik etti.

Beşiktaş El Musrati'yi böyle kutlamıştı:

Futbol A Takımımızın oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Al Musrati ile eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz.