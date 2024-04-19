Hasan Arat tribünde. Yabancı hoca yolda

Selahattin Ekrekli
Hasan Arat tribünde. Yabancı hoca yolda
Beşiktaş'ta gözler yeni gelecek teknik adama çevrildi.

Ankaragücü maçında başkan Hasan Arat'ın tribündeki yerini aldı.

Beşiktaş yönetimi şimdiden teknik direktör arayışına başladı.

Bu konuda açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına bakıyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50 - 50” ifadelerini kullanmıştı.

KLOPP'UN YARDIMCISI

Yabancı teknik direktör isimleri gündeme gelmeye devam ederken İngiliz basını çarpıcı bir haber yaptı. Beşiktaş’ın görüştüğü teknik direktörü açıkladı.

The Atletic’te yer alan habere göre Beşiktaş, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp’un yardımcısı Pep Lijnders ile ilgileniyor. Lijnders, Jürgen Klopp'un Liverpool’dan ayrılmasıyla birlikte İngiliz ekibine veda edecek.

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Bireysel olarak teknik direktörlük yapmak isteyen 41 yaşındaki ismin Beşiktaş seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Sabah’ın haberine göre Lijnders, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu bakıyor.

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