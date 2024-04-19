Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar

Hamza Özalkuş
Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar
Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, büyük bir miktarı kasasına koyamadı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde Olympiakos'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, normal süresini 1-0 yendiği maçta penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ne veda etti.

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ÖNEMLİ PARA KAÇTI
Çeyrek finalde Avrupa'ya veda eden temsilcimiz, önemli bir geliri kasasına koyma fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi sonrası kasasına 1.65 milyon euro koydu. Gruplara kaldığı için de 2.94 milyon euro kazanmıştı.

Ülke katsayısından 979 bin euro kazanan Kanarya, son 16 turuna kaldığı için ise 600 bin euroyu kasasına koydu.

Çeyrek finale yükselme başarısından dolayı 1 milyon gelir elde eden temsilcimiz, Avrupa'da toplam 9.8 milyon euro kazandı.

2 MİLYON EURO KAÇIRDI
Fenerbahçe, Olympiakos'u eleyip yarı finale kalsaydı kasasına 2 milyon euro daha ekleyecekti.
Ancak çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, önemli bir geliri kaçırmış oldu.

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MAÇ SONU BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'i oyundan almasını çok eleştirdi.

Fred de karara şaşırıp Kartal'a 'Neden ben?' sorusunu sordu.

Mücadele sonrası açıklama yapan İsmail Kartal, konuyla ilgili "Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama golü bulamadık.'' ifadelerini kullandı.

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Szymanski'ye kramp girdiğini, Becao'nun ise kasığında problem olduğunu açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, Fred'in oyundan çıkmasıyla ilgili. ''Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir futbolcu ile devam etmek istedik" dedi.

Fenerbahçe'nin neden elendiğini açıklayan Kartal, ''İkinci golü bulamayınca oyuncularım stres yaptı. Uzatmaları da düşünerek değişiklikler yaptık. Dinamik oyuncularla maçı kazanıp turu geçmeyi hedefliyorduk. Penaltılarla elenmek üzücü oldu. Bugün her türlü turu geçmeyi hak ediyorduk. Sadece ikinci golü bulamadık. Elenmemizin sebebi de bu." şeklinde konuştu.

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