Olympiakoslu futbolcunun Ferdi Kadıoğlu'na skandal hareket yaptığı ortaya çıktı. Hakemler kaçırdı VAR bile göremedi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos'u konuk etti.

Temsilcimiz, ilk maçı 3-2 biten mücadelenin rövanşının normal süresini 1-0 önde kapattı.

Penaltılara giden maçı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne çeyrek finalde elendi.

Yarı finale çıkan Olympiakos ise, Lille'i deviren Aston Villa ile eşleşti.

SKANDAL GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından Olympiakoslu futbolcu Podence'in yaptığı hareket ise maça damga vurdu.

Ferdi Kadıoğlu'na topsuz koşu yaptığı sırada göğsüne vurarak düşüren Podence, yerdeki milli futbolcuya dönerek el hareketi yaptı.

Podence'nin bu orta parmak hareketini ne hakem ne VAR yakalayabildi.

Tüm hakem ekibi pozisyonu kaçırınca oyuncunun hareketi cezasız kaldı.

İşte Podence'nin yaptığı hareket;

''KULÜBÜMLE GURUR DUYUYORUM''

Mücadele sonrası açıklama yapan Ferdi Kadıoğlu, hayal kırıklığı yaşadığını sözlerine eklerken, ''120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık.

Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Olympiakos maçını unutup Süper Lig'de yapacağımız Sivas maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı çok baskılı oynadıklarını, rakibi ablukaya aldıklarını ancak bir türlü gol bulamadıklarını aktaran milli yıldız, "Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar oldu. bunları kaçırınca sonuç böyle oluyor." diyerek konuşmalarını sonlandırdı.