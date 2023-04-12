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Beşiktaş Atletico Madrid maçının kanalı belli oldu

Beşiktaş, bu akşam Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 04:48
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Beşiktaş Atletico Madrid saat kaçta hangi kanalda

Beşiktaş Atletico Madrid maçının kanalı belli oldu
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Beşiktaş, bu akşam İspanyol devi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park´ta oynanacak maçtan elde edilecek bilet, yayın, sponsorluk dahil tüm gelirler deprem bölgesine okul yaptırılması için bağışlanacak.

Saat 20.30'da başlayacak maç NTV ve Star TV'den ortak yayınla ekranlara gelecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori: 720TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL 

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