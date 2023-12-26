Beşiktaş Avrupa mesaisinde

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, TBK Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında yarın Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u ağırlıyor.
Saat 20.00'de start alacak olan mücadeleye BJK Emlakjet Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.
Şu ana kadar 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, grupta 5. sırada bulunuyor.
Litvanya ekibi ise 11 müsabakanın 4'ünü kazanıp, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan maçı Litvanya temsilcisi Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.
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