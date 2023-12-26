Hatayspor Beşiktaş maçında erkek taraftarın dansı gündem oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına çıktı.
Mersin'de oynanan maçı 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyet aldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve Omar Colley atarken, Hatayspor'un tek golü Hodzic'ten geldi.
TARAFTAR GÜNDEM OLDU
Hatayspor-Beşiktaş maçına bir taraftar, damgasını vurdu.
Yayıncı kuruluşun kamerasına yakalanan erkek taraftar, kendi etrafında dönerek dans figürleri yaptı.
Bu hareket, etkileşim rekorları kırarken, binlerce görüntülenme aldı.
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