Beşiktaş yeni hocasını açıklayacak mı? Samet Aybaba konuşacak

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba Nevzat Demir Tesisleri’nde gündeme dair merak edilen konularda açıklama yapacak.
Siyah – Beyazlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken perşembe günkü toplantıda Samet Aybaba’nın teknik direktör sorusuna da yanıt vermesi bekleniyor.
İŞTE KULÜPTE YAPILAN AÇIKLAMA:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, 28 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir.
Aybaba, Futbol A Takımımızın genel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunacaktır."
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