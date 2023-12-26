Beşiktaş yeni hocasını açıklayacak mı? Samet Aybaba konuşacak

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni hocasını açıklayacak mı? Samet Aybaba konuşacak
Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş’ta gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrilirken Samet Aybaba perşembe günü basının karşısına çıkacak.

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba Nevzat Demir Tesisleri’nde gündeme dair merak edilen konularda açıklama yapacak.

Siyah – Beyazlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken perşembe günkü toplantıda Samet Aybaba’nın teknik direktör sorusuna da yanıt vermesi bekleniyor.

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İŞTE KULÜPTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, 28 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir.

Aybaba, Futbol A Takımımızın genel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunacaktır."

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