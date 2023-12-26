Beşiktaş'a PFDK şoku! Ceza verildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
Beşiktaş'a PFDK şoku! Ceza verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçının cezalarını açıkladı.

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle ceza verdi.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş'ın, 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, Doğu Üst Tribün 415 ve Güney Alt Tribün 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir"

BEŞİKTAŞ 3-1 KAYBETMİŞTİ!
Beşiktaş, Alanyaspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu.

Taraftarlar, yenilgiye büyük tepki göstermiş, teknik direktör Rıza Çalımbay, bu maç sonrası görevinden ayrılmıştı.

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