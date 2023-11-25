Beşiktaş başkan adaylarının stadyum projeleri gerçek dışı çıktı. Stadın mimarı nedenleriyle anlattı

Milliyet’e konuşan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun mimarı Bünyamin Derman başkan adaylarının 3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde stat kapasitesinin artırılmasıyla ilgili program açıklamalarını değerlendirdi.

"BÜYÜTME PROJELERİNİ KURUL ENGELLEYECEK"

Derman, “Mevcut koşullarda stadı büyütmek o kadar kolay değil. Dahası çok da gerekli değil. Stadın yapılışında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun koyduğu koşullara uygun bir proje gerçekleştirilmiştir. Büyütme projelerinin bu kurulun engelleriyle karşılaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"ÇATI YENİLEMESİ EN AZ 25 MİLYON EURO GEREKTİRİR"

Çatının yenilenmesi işinin büyük bir maliyet gerektirdiğine vurgu yapan Derman, “Belli bölümlerde koltukların sökülerek ayakta seyirciye yer açılması sadece yurt içi maçlarda geçerli olacak bir karardır. UEFA tüm uluslararası maçlarda stattaki herkesin mutlaka oturarak arka sırtlığı olan standart ölçüdeki koltuklarda yer almasını öngörmektedir. Büyütme, kapasite artırımı gibi nedenlerle membran çatının yenilenmesi de en az 25 milyon Euroluk harcamayı gerektirir” dedi.

"GRUP MAÇLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Stadın Avrupa grup maçlarına ev sahipliği yapabileceğini söyleyen Derman, “UEFA, yarı finale kadar 30 bin kişilik statları da kabul etmektedir. Sadece final maçları için 70 binin üstünde kapasite koşulu konmuştur. Tüpraş Stadı, 41 bin 903 kişilik ve Avrupa şampiyonasında en azından grup maçlarına ev sahipliği yapabilir. Işık sorunu yoktur. Reklam yerleri proje kapsamında belirlenmiştir. Taraftar etkisi konusunda ise Leipzig maçında aşırı gürültü ve ses yoğunluğundan rakip takım oyuncusunun oyundan çıktığı unutulmamalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

"KAPASİTEYİ YÜZDE 80 ARTTIRACAĞIZ"

Hasan Arat daha önce yaptığı açıklamada, “Stadyumumuzda çatı değişikliği olacak. En önemli sorun akustik sorunu. Bizi bütün dünya duyuyor. Akustik ile ilgili çözüm bulacağız. Etraftaki panellerin boşluklarını tamamlayacağız. Taraftarımızın statta oturma düzeni ile ilgili taleplerini hayata geçireceğiz. Kale arkası tribününün kapasitesini UEFA normlarında yüzde 80 arttıracağız. Beşiktaş taraftarının tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi her zaman orada olacak” demişti.

"DORMUND GİBİ YAPACAĞIZ"

Serdar Adalı ise, ''52.000 kişilik olacak stadımız, çalışmalarımız var. Stadın burasını böyle, karşıyı kutu yapacağım dedi sayın Arat 'hayali' ya bunlar. Biz 52.000'i Dortmund gibi sarı duvar şeklinde yükselteceğiz" ifadelerini kullanmıştı