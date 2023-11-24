Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak Talisca açıklaması: Alır gelirim

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen, eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili, “Talisca için minicik bir ışık görürsem gidip alır gelirim.” sözlerini sarf etti.

Adalı'nın diğer sözleri şu şekilde;

“Misafir takım tribününden gelen sesten ben de rahatsızım. Altlı üstlü oturarak sesi azaltacağız.”

“Bilet fiyatları yüksek. Yüzde yüz katılıyorum. Arkadaşlarımız çalışıyor. Öğrencilerimize ve kadın taraftarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. İkinci devrenin ilk maçından itibaren fiyatları aşağı çekeceğiz. Bize sadece para değil, sizlerin gücü de lazım.”

“Atiba çok değerlimiz. Onunla gelecek hafta bir görüşmemiz olacak. Quaresma da o şekilde. Her şeyi fazlasıyla hak ediyorlar. İsterlerse beraber, isterlerse ayrı ayrı jübile yaparız ikisine de.”

“13 senedir bu kulübün içindeyim. Sosyal medya veya televizyonda eleştirmek yerine yanlışı yapanların yüzüne söyledim. 22-23 günde aday olmadım. Ben de bana ‘geç kaldı’ diyenlere aynı şeyi soruyorum; ‘23 senedir neredeler?’ diye. Kulüp ilk defa mı bu kadar kötü duruma düştü?”