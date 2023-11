Hasan Arat: Bizim alacağımız oyuncular belli

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ile buluşma gerçekleştirdi.

Arat'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş markası şu an Türkiye'nin gündeminde. Her gün Beşiktaş konuşuluyor. Seçimler camiaya enerji verir. Gittiğim her yerde bu eneriyi görüyorum."

"Beşiktaş, bir milli meseledir. Beşiktaş'ın armasındaki ay-yıldız çok değerlidir. Beşiktaşlı memleketini çok düşünür, haktan yanadır. Beşiktaş, halktır."

"Normalde bu tarz olağanüstü kongrelerde yönetim istifa eder, 30 gün içinde seçime gidilir. Fakat taht kavgaları başladı, ciddi planlar yapılmaya başlandı. O aday olacak şu aday olacak, şu maçı bekleyelim gibi stratejiler oluştu."

Bugün de internet sitesinden bir bildiri yayınladılar. Bugüne kadar neredeydiniz?

"Projelerimizi anlattık, herkes projelerin nasıl yapılamayacağını anlatmaya başladı. Sen de kendi projelerini anlat. Biz dersimize çok iyi çalıştık."

"Hayalleriniz olacak. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım."

"Beşiktaş, önemli ilişkilere sahip bir kulüptür. Devlet, Beşiktaş'ı sever."

“Fulya Tesisleri’ni mahvettiler. Beşiktaş buradan çok zarar etti. Sonra gidip birbirlerini akladılar. Davayı kazanmamıza rağmen kulüp itiraz etti.”

“Dortmund’da olduğu gibi büyük bir tribün yapacağız. Yapamayacak diyorlar, bütün mercilerle görüştüm, bilim adamlarıyla konuşuyoruz bilime neden karşı geliyorsunuz?

"Çatıyı değiştiremezsiniz diyorlar, bugün de mimari konuşturmuşlar. Çatının Anıtlar Kurulu'yla bir alakası yok. Kendi Asbaşkanları bile 'Bu çatı kötü yapılmış' dedi. Biz yenileyeceğiz, rahat olun."

”Rakibim kim henüz camia anlayamadı. Rakipler teker teker gelsin.”

"UEFA'nın Türkiye'nin en güzel stadını yok sayması kabul edilemez. Bu stat Avrupa Şampiyonası'nda kullanılacak."

"Camiam beni seçtiği takdirde nasıl ilişkiler kurulacağını göreceksiniz. Beşiktaş, Süleyman Seba döneminde tüm kulüplerin toplandığı yerdi."

“Tüm ilişkilerimde şeffaf olacağıma söz verdim. PSG ile kulübüm adına görüşme yaptım. Nasıl bir çerçeve anlaşması yapacağımızı konuştuk. Ara olduğu anda bizim alacağımız oyuncular belli.”

"Şu an başkan adayı gidip teknik direktörle görüşemez. Bu benim prensiplerime aykırı. O zaman mevcut başkan, gölge başkanlığı bırakarak istifa etmeli."