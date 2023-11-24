Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, kongre üyeleri ile buluştuğu toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Hasan Arat'ın sözleri şöyle;

-Beşiktaş’ta ilk kez böyle bir süreç yaşanıyor. Kongre kararı alan yönetim ısrarla istifa etmedi. Gölge başkanlık oluştu. Bizim rakibimiz kim anlayamıyorum? Sorun yok hepsi gelsin.

-Avrupa’ya sahte evrak verip Beşiktaş’ı UEFA’ya göndermeyenler plazalarda başkanı belirlemeye çalışıyorlar. Beşiktaş’ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaşlı buna elbet karşı çıkacak.

-Ben şuna eminim; Beşiktaşlı kongreye gelecek, gerekeni yapacak ve sandıkları patlatacak.

-2003-2004 sezonunda giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıkıp Beşiktaş seçimlerine dahil olmaya başladılar.

-Beşiktaş başkan olmak için icazet beklenmez. Plazalardan izin alınmaz, beraber liste yapılmaz. Beşiktaş’ı felakete sürükleyenlerle birlikte yol yürünmez.

-Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek. Bu kulübü gerçek Beşiktaşlılar yönetecek.

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