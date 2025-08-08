Beşiktaş Brezilya'yı salladı! İnanılmaz iddia

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması gündeme gelmişti. Birçok teknik adam ile görüştüğü iddia edilen Kara Kartal için bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN TITE SESLERİ

Brezilya’nın önde gelen spor portalı UOL Esporte'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Brezilya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Tite ile görüşmelerde bulunduğunu belirtildi. Haberde, tecrübeli hocanın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ve ilk temasların kurulduğu vurgulandı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ VARDI

Son olarak Flamengo’da görev yapan Tite, nisan ayında Corinthians ile anlaşmak üzereyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verdiğini açıklamıştı. O dönem yaptığı açıklamada, “Yaptığım işi seviyorum ancak ailemle konuştuktan ve vücudumun bana verdiği işaretleri fark ettikten sonra bir süre kendimle ilgilenmeye karar verdim.” demişti.

