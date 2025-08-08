Beşiktaş Brezilya'yı salladı! İnanılmaz iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Brezilya'yı salladı! İnanılmaz iddia

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracağı iddia edilen Beşiktaş için flaş bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, daha önce Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite ile görüştüğü kaydedildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması gündeme gelmişti. Birçok teknik adam ile görüştüğü iddia edilen Kara Kartal için bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakamFenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

BEŞİKTAŞ İÇİN TITE SESLERİ

Brezilya’nın önde gelen spor portalı UOL Esporte'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Brezilya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Tite ile görüşmelerde bulunduğunu belirtildi. Haberde, tecrübeli hocanın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ve ilk temasların kurulduğu vurgulandı.

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

g-001.jpeg

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

SAĞLIK PROBLEMLERİ VARDI

Son olarak Flamengo’da görev yapan Tite, nisan ayında Corinthians ile anlaşmak üzereyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verdiğini açıklamıştı. O dönem yaptığı açıklamada, “Yaptığım işi seviyorum ancak ailemle konuştuktan ve vücudumun bana verdiği işaretleri fark ettikten sonra bir süre kendimle ilgilenmeye karar verdim.” demişti.

Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararıTalipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı

Menajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'yeMenajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başındaGalatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Son Haberler
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti