Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı
Galatasaray’da Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde şok bir karara imza attı.

Galatasaray’da Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde şok bir karara imza attı.

Sarı kırmızılı ekipte yıldız futbolcu derbi maçında forma giyemeyecek.

Haluk Yürekli’nin Spor Gecesi Digital’deki haberine göre; Galatasaray’ın Portekiz asıllı oyuncusu Sergio Oliveira, derbide oynamayacak.

Sergio Oliveira’nın Okan Buruk ile VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan kupa maçının ardından soyunma odasında bir tartışma yaşadığı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun dikkatinin dağılmaması için kadroya dahil edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca sezon bitene kadar da forma şansı bulmasının zor olduğu ifade edildi.

Yıldız futbolcu göğüs kası sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray’da bu sezon 23 kez forma giyen Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Oliveira’nın sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek.

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