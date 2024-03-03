Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Hatayspor deplasmanından 2 golle çıkan Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Editör: Oğuz Yörük

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde zirveyi bırakmıyor.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, konuk olduğu maçlarda sergilediği performansla rekor peşinde.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan ligde deplasmanda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 47 puan toplayarak en çok deplasman galibiyeti alan takım olmuştu.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda 14 maçta 40 puana ulaşarak rekoru kırmaya yaklaştı.

REKOR İÇİN 2 GALİBİYET YETERLİ
Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyeti rekorunu egale etmek için 1, kırmak için ise 2 galibiyet daha alması yeterli.

Süper Lig’in son 5 maçında 1 galibiyet daha alan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonundaki 14 galibiyetlik rekoru yakalayacak.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, son 5 maçta 2 galibiyet daha alırsa, lig tarihinde bir sezonda en çok deplasman galibiyeti alan takım olacak.

Ayrıca Fenerbahçe, son 5 maçta 7 puan daha toplarsa, puan rekorunu egale edecek, bu rakamı aşarsa ise puan rekorunu kıracak.

BİR SEZONDA EN ÇOK SERİ GALİBİYET REKORU DA YOLDA
Fenerbahçe, bir sezon içinde deplasmanda üst üste aldığı galibiyetlerle de rekor kovalıyor.

Sarı-lacivertliler, seri deplasman galibiyetleri açısından en iyi sezonlarını 2005-2006 ve 2010-2011’de yaşamıştı.

2005-2006 sezonunda deplasmanda 8 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, 2010-2011’de ise bu sayıyı 9’a çıkarmıştı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonundaki başarısını tekrarladı.

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u yenerse, 2010-2011 sezonundaki 9 maçlık seriyi yakalayacak.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarını da kazanırsa, bir sezonda üst üste en çok deplasman galibiyeti alan takım olacak.

DEPLASMANDA SERİ GALİBİYET REKORU 12 MAÇLA FENERBAHÇE’NİN
Süper Lig’de deplasmanda üst üste en çok galibiyet alan takım 12 maçla Fenerbahçe.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği’ni yenerek başlayan ve 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş’la berabere kalarak sona eren seride sarı-lacivertliler, üst üste 12 maç kazanmıştı.

Fenerbahçe, ligin son 5 maçında 4 deplasman galibiyeti daha alırsa, söz konusu rekoru egale edecek. Sarı-lacivertliler, ligin son deplasman maçında Galatasaray’ı da yenerse, söz konusu rekoru kırarak tarihe geçecek.

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