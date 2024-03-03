Messi ve Suarez şov yaptı. Inter Miami fark attı

Hamza Özalkuş
Messi ve Suarez şov yaptı. Inter Miami fark attı
Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Orlando City engelini rahat geçti.

MLS'te Lionel Messi'nin formasını terlettiği Inter Miami, sahasında Orlando City'i konuk etti.

Ev sahibi, mücadeleyi 5-0 kazandı ve 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Inter Miami'nin gollerini Luis Suarez (2), Lionel Messi (2) ce Robert Taylor attı.

ghswfxdxwaeltlt.jpg

İÇ SAHADA İKİDE İKİ
Inter Miami, sezonun açılış maçında evinde Real Salt Lake'i 2-0'la geçmişti.

Daha sonrasında LA Galaxy deplasmanında berabere kalan Inter Miami, bu galibiyetle iç sahada ikide iki yaparken, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Inter Miami aldığı 7 puanla MLS Doğu Konferansı'nda ilk sırada bulunuyor.

ghtgnjux0aajg9f.jpg

İlgili Haberler
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Erman Toroğlu derbide olacakları 1 hafta önceden söylemişti. TFF'den Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi görülmemiş karar
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini yaptı. Flaş iddia
Lebron James'ten tarihi başarı
Lebron James'ten tarihi başarı
74 yaşındaki Dursun Özbek yanağını Murat Kurum'a neden okşattı? Herkes bunu konuşuyor
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri. Hatayspor maçından sonra anlattı
Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı
Valencia Real Madrid maçında inanılmaz olay. 4 gol 2 kırmızı kart. Arda Güler detayı
Beşiktaş Galatasaray 11'ler belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar. Okan Buruk sürpriz yapacak
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da flaş karar. Okan Buruk kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler
Fenerbahçe'den muhteşem seri. İstatistikleri alt üst ettiler
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü
Son Haberler
AKP’li aday ziyaret için gittiği üniversitede öğrencilerden oy istedi Gündem
AKP’li aday ziyaret için gittiği üniversitede öğrencilerden oy istedi
Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi için fiyat uyarısı Ekonomi
Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi için fiyat uyarısı
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı Spor
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Kahramanmaraş’ta deprem Yerel Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar Yerel Haberler
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
Yangın 3 katlı evi ve ahırı kül etti Gündem
Yangın 3 katlı evi ve ahırı kül etti
Yerel seçimde kesin aday listeleri açıklandı Gündem
Yerel seçimde kesin aday listeleri açıklandı