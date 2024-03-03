Messi ve Suarez şov yaptı. Inter Miami fark attı

MLS'te Lionel Messi'nin formasını terlettiği Inter Miami, sahasında Orlando City'i konuk etti.

Ev sahibi, mücadeleyi 5-0 kazandı ve 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Inter Miami'nin gollerini Luis Suarez (2), Lionel Messi (2) ce Robert Taylor attı.

İÇ SAHADA İKİDE İKİ

Inter Miami, sezonun açılış maçında evinde Real Salt Lake'i 2-0'la geçmişti.

Daha sonrasında LA Galaxy deplasmanında berabere kalan Inter Miami, bu galibiyetle iç sahada ikide iki yaparken, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Inter Miami aldığı 7 puanla MLS Doğu Konferansı'nda ilk sırada bulunuyor.