Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini yaptı. Flaş iddia

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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini yaptı. Flaş iddia
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu akşam Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili tahminde bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan kritik derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta derbiyi yorumladı.

Derbiyle ilgili tahminler yapan Dilmen'in yorumları şu şekilde;

- Ofansif anlamda Galatasaray'ın daha güçlü olduğunu görüyorum.

- Beşiktaş daha kompakt bir takıma, daha az pozisyona giren ama pozisyon vermeyen bir takıma dönüştü Fernando Santos ile. Beşiktaş taraftarı ile ilk kez full oynayacaktır.

- Ben derbide Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin lider olma ihtimalini görüyorum. Beraberlikte bile lider oluyor.

- Galatasaray ağırlıkta ama çok rahat 3 puan gibi bir şey düşünmüyorum. Sert bir Beşiktaş bekliyorum.

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